Пекин, , 15:41 — REGNUM Рождаемость в КНР может быть полностью освобождена от ограничений к 2025 году, такую инициативу обсуждают власти страны. Об этом сообщает ИА Красная Весна.

Сначала власти хотят ослабить ограничения, а затем и вовсе стимулировать рождаемость. Так они рассчитывают ускорить развитие экономики.

Вместе с тем есть опасения, что бесконтрольная рождаемость помешает бороться с нищетой. Как сообщало ИА REGNUM, с конца мая 2021 года в Китае действует политика «трёх детей».

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