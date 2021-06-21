Тимур Кондратьев, 21 июня 2021, 17:04 — REGNUM Заявление совета Евросоюза, согласно которому ЕС на год продлил санкции против Крыма и Севастополя, вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 21 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Крым
Крым
Иван Шилов © ИА REGNUM

"Давно бы уже признали Крым российским и не выставляли себя полными дураками. Любой образованный человек знает, что Крым всегда был российским, и спорить с этим — глупо», — пишет Юрий П.

Многие пользователи были совершенно не удивлены подобному решению со стороны Европы. Люди считают, что ЕС поступает глупо, постоянно напоминая о том, что против Крыма и Севастополя были введены санкции.

«А что мешает им принять вечные санкции? Или типа нужно работу свою показывать каждый год?» — предполагает Станислав З.

Некоторые комментаторы отметили, что подобное заявление было сделано в тот момент, когда полуостров сильно пострадал от наводнений. Граждане считают, что Евросоюз поступает аморально.

МЧС спасает пострадавших от наводнения людей. Керчь. Крым
МЧС спасает пострадавших от наводнения людей. Керчь. Крым
Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Ой, Крыму после наводнения и так плохо, так эти ещё пытаются добить. Изверги самые настоящие», — считает Ilya M.

Часть людей отметили, что многие российские компании до сих пор не пришли на территорию Крыма, поэтому сетовать на отношение к полуострову со стороны европейских стран не стоит. Граждане убеждены, что Евросоюз снимет санкции с полуострова только тогда, когда в Кремле займут какую-то однозначную позицию в данном вопросе.

«Да у нас и в России-то, по сути, вводят санкции против Крыма. Российских банков как бы нет. Компаний, привычных для юга России, тут и отродясь не было. Крым — Россия? Точно? Докажите! Или страшно, что на Западе пожурят?» — обращается Иван Е.

Ряд пользователей призывают российское руководство перестать вести зависимую от Запада политику и уже полностью интегрировать Крым в экономику России, невзирая на протесты Европы.

«А толку-то от того, что Крым по закону отошёл к России, если даже РЖД свои вагоны и тепловозы не везёт на полуостров? Вместо этого какая-то частная дорогая фирма «Гранд экспресс» курсирует по Крыму. Горько на это смотреть», — отметила Юлия З.

Нашлись и те, кто не понимает, почему политики до сих пор занимаются подобными глупостями, когда мир сильно пострадал в результате пандемии коронавируса. Если бы все страны откинули старые распри и объединились для борьбы с заразой, то всем бы стало только лучше.

Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Brussels.be

«Зачем только они это делают? Сейчас сложная ситуация в мире. Не проще было бы объединить все силы и не тратить время и силы на эти санкции?» — задаётся вопросом Анастасия К.

Напомним, 21 июня совет Европейского союза обнародовал заявление, согласно которому ЕС на год продлил санкции против Крыма и Севастополя.