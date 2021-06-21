Ереван, , 15:31 — REGNUM Власти Армении были открыты по отношению к миссии наблюдателей от ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в ходе парламентских выборов. Об этом глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Оуэн Мерфи заявил 21 июня на брифинге в Ереване.

Он отметил, что представители ОБСЕ и ПАСЕ наблюдали не только за самим ходом голосования, но и за предвыборной кампанией. Выборы прошли в соответствии с законодательством Армении.

«Правительство Армении проявляло открытость на протяжении всего этого времени», — сказал Мерфи.

Глава миссии ПАСЕ Йоргос Катругалос добавил, что нарушения, зафиксированные на выборах, не отразятся на итоговом результате голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Армении прошли внеочередные выборы в парламент, победила, по данным ЦИК, партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», она набрала 53,92% голосов.

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