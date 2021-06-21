Анталья, Турция, , 15:29 — REGNUM Украина и Турция могут заключить соглашение о свободной торговле. Об этом 21 июня заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, общаясь с журналистами в Анталье.

«Мы в одном шаге от заключения соглашения о свободной торговле. Но, откровенно говоря, это тот шаг, который для обеих стран труднее всего сделать. Мы должны согласовать по торговым позициям, что очень чутко для экономик обеих стран», — рассказал чиновник.

Кулеба заявил, что для соблюдения баланса интересов двух стран непростой вопрос должны решить эксперты в ходе переговоров. Он также выразил надежду, что сторонам удастся достичь согласия.

«Политическая воля есть со стороны обеих стран, на уровне наших президентов. Вопрос лишь в этом непростом, но неизбежном шаге», — добавил министр, не уточнив, о каком именно шаге идёт речь.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что Украина приобрела у Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2 для «сдерживания» России.

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