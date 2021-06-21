Анталья, Турция, 21 июня 2021, 15:29 — REGNUM Украина и Турция могут заключить соглашение о свободной торговле. Об этом 21 июня заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, общаясь с журналистами в Анталье.
Кулеба заявил, что для соблюдения баланса интересов двух стран непростой вопрос должны решить эксперты в ходе переговоров. Он также выразил надежду, что сторонам удастся достичь согласия.
Напомним, ранее Кулеба заявил, что Украина приобрела у Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2 для «сдерживания» России.
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