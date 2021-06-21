Москва, , 15:43 — REGNUM Украина фактически находится в стадии полураспада. Об этом 21 июня заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Претензии Украины на некоторую глобальное формирование повестки дня из Киева выглядят смешно. Украина — несчастное государство, находящееся в стадии полураспада», — сказал участник ток-шоу.

Цена заявлениям Киева о его роли в отношении России и США равна нулю и повлиять на позицию Вашингтона Украина при все желании не может, отметил военный эксперт.

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