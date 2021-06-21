Москва, , 15:23 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул большой потенциал Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) как площадки для равноправного диалога по общим проблемам Евроатлантики и для принятия коллективных позитивных решений для их урегулирования.

«Мы видим и ценим вашу нацеленность на продвижение в интересах достижения таких результатов», — сказал Лавров, открывая переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Глава российского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что в ходе пребывания Шмид в России стороны смогут подробно обменяться мнениями по состоянию дел в текущей деятельности ОБСЕ по всем трем корзинам: политической, экономико-экологической и правочеловеческой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шмид на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявила, что все стороны, подписавшие Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, должны вновь подтвердить, что привержены их выполнению.

Она сообщила, что приложит со своей стороны все усилия, чтобы помочь мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Однако без усилий со стороны самих участников договорённостей разрешить ситуацию невозможно.