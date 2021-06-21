Санкт-Петербург, 21 июня, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Допуск на праздник выпускников «Алые паруса», который состоится в Петербурге вечером 25 июня, будет строго контролироваться оперативными службами. Зрителями концерта и свето-пиротехнического шоу смогут стать только сами выпускники. Иные лица, в том числе туристы, на территорию проведения праздника допущены не будут, сообщили в Смольном. Запрещено смотреть «Алые паруса» на крышах зданий вблизи места проведения.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция праздника «Алые паруса»

Как отметил 21 июня вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, посетить праздник смогут только организованные группы выпускников и их сопровождающие из учебных заведений. При этом сопровождающие, организаторы и волонтеры мероприятия обязаны иметь при себе либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более, чем за 72 часа, либо документ о наличии антител, либо сертификат о вакцинации.

С 16:00 25 июня до 04:00 26 июня приостанавливается деятельность магазинов, а также оказание услуг гражданам на улицах и набережных, прилегающих к месту проведения «Алых парусов». Находящиеся на территории проведения праздника рестораны смогут работать только по предварительной записи и по согласованию с органами власти по количеству посадочных мест и стандартам безопасности.

Допуск на мероприятие будет осуществляться через рамки металлодетектора, на входе будет контролироваться температура. Все участники и гости праздника обязаны использовать маски.