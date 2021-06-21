Москва, , 15:25 — REGNUM Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) благодарит Россию за участие в работе Минской группы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила 21 июня на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

«Благодарны России за продолжение её работы и надеемся, что её работа и участие продолжатся», — сказала Шмид.

Она отметила, что на переговорах обсуждалась работа Минской группы, её сопредседателей по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном в Карабахе. Россию она назвала хорошей площадкой для сближения позиций и достижения мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает тесно контактировать с Турцией, Арменией и Азербайджаном по обстановке в Нагорном Карабахе.

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