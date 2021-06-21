Душанбе, , 15:19 — REGNUM Экстренное заседание по ситуации на таджикско-афганской границе в контексте вывода войск США из Афганистана провел глава Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана Ёдгор Файзов, сообщили в пресс-службе администрации региона.

По его словам, небезопасная ситуация в Афганистане является сигналом для защиты внутренней стабильности. Файзов сказал, что ситуация на севере Афганистана остается крайне сложной.

Глава региона отметил, что террористы захватывали часть приграничных районов и наносят ущерб инфраструктуре. Глава ГБАО назвал приоритетной задачей усиление материально-технической и кадровой базы в приграничных районах.

Файзов призвал найти свободные площади в случае притока беженцев из Афганистана, а также накапливать продукты, топливо и одежду.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан и Афганистан подписали соглашение о военном сотрудничестве