Таллин, , 15:13 — REGNUM Созданная 19 июня в Европарламенте (ЕП) межфракционная группа по европейскому гражданству будет работать над идеей внедрения европейского гражданства в жизнь. Об этом депутат ЕП от Эстонии Яна Тоом сообщила на официальном сайте бюро европарламентария.

Тоом вошла в эту группу. Она объяснила смысл европейского гражданства и его плюсы как для неграждан Эстонии, так и граждан других государств, не входящих в ЕС, постоянно проживавших на территории ЕС.

Тоом считает, что в очень многих случаях Евросоюз не может решить проблемы конкретных людей, потому что у него связаны руки из-за принципа субсидиарности, статьи 51-ой Хартии ЕС об основных правах, а также из-за сложности изменения основных договоров ЕС. Европейское гражданство могло бы помочь в этих случаях: гражданин Европы сможет адресовать свои вопросы непосредственно к ЕС.

«Неграждане Эстонии и Латвии лишены многих европейских прав, хотя многие из них родились в этих странах. Для нас европейское гражданство — это не просто цвет паспорта, это история о том, что мы можем быть европейцами и пользоваться правами европейцев», — заявила европарламентарий.

Она убеждена, что предложенная концепция гражданства ЕС распространит связанные с гражданством права не только на граждан стран ЕС, но и на всех его жителей.