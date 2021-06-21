Санкт-Петербург, 21 июня, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Петербургский Водоканал предостерёг горожан и гостей Северной столицы от купания в городских фонтанах, несмотря на аномальную жару, установившуюся в Петербурге. Использовать фонтаны не по назначению запрещено, подчеркнули 21 июня в пресс-службе предприятия.

Дарья Драй ИА REGNUM Фонтан у Казанского собора Петербурга

Ранее СМИ сообщили, что в минувшие выходные десятки людей, в том числе дети, при попустительстве взрослых, устроили купания в фонтанах. Водоканал зафиксировал подобные «процедуры» в чашах больших фонтанных комплексов на Московской площади и площади Ленина, в фонтанах в городе Колпино и городе Сестрорецк.

Купающиеся в фонтанах могут получить тяжелые травмы и ушибы от сложного технического оборудования, которое смонтировано в Фонтанах, напомнили в Водоканале. Кроме того, вода в чашах является не питьевой, а технической, из фонтанов ее пьют птицы, в нее попадает дождевая вода и пыль, а высокая температура воздуха может способствовать размножению микроорганизмов.

В его хозяйственном ведении находятся 111 сооружений. В сезоне этого года работают 65 фонтанов, в том числе 3 фонтанных комплекса.