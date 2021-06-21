Варшава, , 15:11 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду посетит 21 июня Польшу с официальным рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба польского президента.

Сообщается, что Санду пригласил на переговоры президент Польши Анджей Дуда. Кроме этого, молдавский лидер планирует встретиться с главой Сената Томашем Гродзким и спикером Сейма Эльжбетой Витек.

На прошлой неделе Санду была с рабочим визитом в Италии. Там она встречалась с первыми лицами государства и представителями молдавской диаспоры.

Напомним, в Молдавии на 11 июля назначены досрочные выборы в парламент республики. В Центризбиркоме решается вопрос о количестве избирательных участков, которые нужно открыть за рубежом.

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