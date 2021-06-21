Москва, , 15:12 — REGNUM Все стороны, подписавшие Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, должны вновь подтвердить, что привержены их выполнению. Об этом генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила 21 июня на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Она заявила, что приложит со своей стороны все усилия, чтобы помочь мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Однако без усилий со стороны самих участников договорённостей разрешить ситуацию невозможно.

«Но это невозможно, если только все стороны, подписавшие Минские соглашения, не переподтвердят свои обязательства и не возьмутся с новой силой за их исполнение», — сказала Шмид.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замруководителя администрации президента России Дмитрий Козакпредположил, что власти США понимают: Минские соглашения не выполняет Украина.

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