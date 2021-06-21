Ереван, , 15:03 — REGNUM Блок бывшего армянского президента Роберта Кочаряна «Армения» не признаёт итоги досрочных парламентских выборов. Об этом лидер партии «Возрождающаяся Армения», один из основателей предвыборного блока Ваге Акопян сообщил 21 июня армянскому порталу Tert.am.

По словам Акопяна, блок Кочаряна будет обжаловать результаты выборов в Конституционном суде Армении. Все подробности его лидеры собираются рассказать на пресс-конференции 22 июня.

«Блок «Армения» не признает итоги выборов. Мы намерены обратится в КС», — сказал Акопян.

Как сообщало ИА REGNUM, внеочередные парламентские выборы в Армении прошли 20 июня. По данным ЦИК, партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 53,92% голосов избирателей, а блок Кочаряна «Армения» — 21,04% голосов.

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