Москва, , 15:02 — REGNUM Решение ввести новые санкции в отношении России со стороны США связаны с тем, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным американский президент Джо Байден не смог проявить себя сильным политиком. Об этом 21 июня заявил политолог Олег Матвейчев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Чтобы не выглядеть слабым американскому руководству теперь приходится вводить новые ограничения, убежден участник ток-шоу.

«Байден провалил встречу с Путиным. То, что творится в прессе мировой, я уж не говорю про китайцев — почитайте их СМИ, там просто издевательство над Байденом, но и дружественные СМИ все в открытую критикую Байдена за провал на встрече. Европейские СМИ сдержаны, но и они оставляют этот раунд за Путиным. После всего этого, после критики, им нужно выправлять ситуацию. Им нужно показывать, что Байден жесткий», — сказал Матвейчев.

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