Кострома, 21 июня, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Администрация города Костромы накопила 7,5 млн рублей долгов по взносам на капитальный ремонт. Об этом сообщает прокуратура Костромской области.

Http://kapremont44.ru Ремонт

В суд с иском о признании незаконным бездействия управления имущественных и земельных отношений администрации города Костромы обратился городской прокурор.

В собственности у муниципалитета имеется 197 многоквартирных домов. Взносы за них не выплачивались на протяжении последних двух лет.

Рассмотрев дело, Свердловский районный суд удовлетворил требования истца и обязал администрацию выплатить средства за услугу ЖКХ области в полном объёме.