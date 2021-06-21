Липецк, , 14:56 — REGNUM Глава администрации Липецкой области, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Артамонов принял участие в XX съезде партии, который прошел в столичном «Экспоцентре». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в ходе работы участники утвердили список кандидатов, которые представят партию на сентябрьских выборах, а также основные направления предвыборной программы.

«Партия нацелена помогать людям по всем направлениям, где им требуется поддержка. В числе главных сегодня — это, конечно же, забота о здоровье и повышение уровня жизни населения. Поэтому мы уделяем особое внимание развитию здравоохранения, созданию новых рабочих мест с достойной оплатой труда, поддержке семей с детьми и целому ряду других сфер жизнедеятельности, которые напрямую влияют на качество жизни людей», — подчеркнул Игорь Артамонов.

Регион на съезде также представили заместитель главы области Дмитрий Аверов, руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Липецкой области Светлана Карелина и детский онколог Дмитрий Погорелов. На съезд также приглашены член Генсовета, спикер Липецкого горсовета Александр Афанасьев и руководитель регионального исполкома партии Евгений Зенков.

Выступивший на пленарном заседании президент России Владимир Путин анонсировал программу работы партии на ближайшие годы. Она во многом направлена на развитие социальной сферы в стране и поддержку регионов. Глава государства назвал кандидатов, которые, на его взгляд, должны возглавить федеральный список партии на выборах в Госдуму. Это министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, а также Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел совместное заседание Высшего и Генерального советов партии. В съезде приняли участие руководство Правительства страны, главы регионов, секретари региональных отделений, делегаты от субъектов РФ. Из-за сложной эпидемиологической ситуации число участников сокращено втрое по сравнению с запланированным. Съезд проводился с соблюдением всех действующих требований безопасности.