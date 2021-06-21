Амстердам, , 14:57 — REGNUM Новый пакет санкций Европейского союза в отношении Белоруссии усилит давление на власти республики. Такое мнение 21 июня высказала исполняющая обязанности главы МИД Нидерландов Сигрид Кааг.

Как написала нидерландский политик на своей странице в соцсети Twitter, ею только что была проведена встреча с коллегами из стран ЕС и бывшим кандидатом в белорусские президенты Светланой Тихановской.

«Сегодня я обсуждаю с министрами ЕС жесткий пакет новых санкций против Белоруссии, который усилит давление на режим. Репрессии должны быть прекращены», — написала в своём сообщении Кааг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что сложившаяся в настоящее время в Белоруссии ситуация является «трагедией» и поэтому необходимо ввести новые санкции Евросоюза в отношении республики.