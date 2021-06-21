Белград, , 14:54 — REGNUM Министерство обороны Сербии опровергло информацию о том, что во время визита министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в Белград был подписан какой-либо документ, в котором упоминается Россия. Об этом говорится в сообщении, которое оборонное ведомство Сербии опубликовало на своем сайте 20 июня.

Ранее британская газета Telegraph опубликовала интервью с Уоллесом по итогам его визита в Сербию. Там было заявлено, что Великобритания поможет Сербии «избавиться от злокачественного российского влияния и манипуляций». Также министр уточнил, что договор, который он подписал в Белграде с сербскими коллегами, направлен против российского влияния.

«Единственный договор, который во время визита подписали вице-премьер и министр обороны Небойша Стефанович и министр Бен Уоллес — это договор между министерством обороны Сербии и министерством обороны Великобритании об углублении сотрудничества в сфере обороны», — говорится в сообщении сербского министерства.

В этом документе не упоминается Российская Федерация, подчеркивает сербское оборонное ведомство.

Напомним, что ранее Уоллес в Белграде заявил о том, что сотрудничество с Великобританией важно для Сербии, так как у двух стран общие ценности и совместные интересы в сфере обороны.