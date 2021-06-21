Варшава, , 14:50 — REGNUM 20 июня в Варшаве прошел съезд новой политической партии — «Республиканской партии». Руководители намерены в ближайшее время подать документы на ее регистрацию. Об этом сообщает Polskie Radio.

Основателем новой партийной инициативы выступил польский депутат Европарламента Адам Белян. По его словам, новая партия будет правой консервативной политической силой, и после регистрации войдет в правящую в республике коалицию «Объединенные правые».

«Мы создаем «Республиканскую партию» как граждане, которым близка идея свободы — индивидуальной свободы, национальной свободы, а также осязаемой социальной и экономической свободы. Свобода и борьба за нее, на наш взгляд, основаны на национальных традициях и европейской христианской цивилизации», — заявил Белян во время своего выступления.

Согласно уставу, новая партия будет стремиться укреплять государственные институты, углублять демократию, защищать частную собственность и семейные ценности. Кроме того, политики намерены реформировать систему здравоохранения, расширить транспортную, энергетическую и цифровую инфраструктуру, а также усилить польскую армию.