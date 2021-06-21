Лондон, , 14:48 — REGNUM Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена поставила перед правительством Великобритании трудноразрешимые вопросы. Об этом в статье для журнала The Spectator пишет обозреватель Мэри Дежевски.

Как пишет журналист, один из вопросов, который тревожит Британию, — план США и России обсуждать вопросы кибербезопасности, «хотя пока только в порядке эксперимента».

«Насколько комфортно будут чувствовать себя чиновники британских служб безопасности и разведки, если Соединенные Штаты начнут обсуждать вопросы кибербезопасности с Россией — возможно, даже «через их головы?» — задалась вопросом Дежевски.

После того, как президентом США стал Байден, Белый дом всё больше игнорирует Лондон на международной арене, констатировала Дежевски. В случае налаживания отношений между США и РФ Британии может понадобиться переоценка позиции по отношению к России, резюмировала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры лидеров России и США прошли в Женеве 16 июня. Видимых результатов переговоры не принесли, стороны лишь договорились начать проработку ряда вопросов, в которых заинтересованы и Россия, и США.

Ранее СенаторАлексей Пушков сравнил президента России Владимира Путина во время переговоров с президентом США Джозефом Байденом в Женеве с Джеймсом Бондом.

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