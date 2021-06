Таллин, , 14:42 — REGNUM В 2020 году основной государственный кредитный фонд Эстонии KredEx удовлетворил 15 ходатайств от 13 предприятий на сумму 538 миллионов евро, однако практически все важнейшие решения о кредитовании принимались кабинетом министром, а не самим учреждением. Об этом сообщил Госконтроль республики в своём пресс-сообщении.

Отмечается, что кабинет министров решил судьбу 79% выделяемых фондом средств. В их число вошли крупнейшие по объемам кредиты: AS Tallink Grupp получил 100 млн евро, Alexela Varahalduse AS (51 млн), Porto Franco OÜ (39,4 млн), Magnetic MRO AS (10 млн) и Nordic Aviation Group AS (8 млн) и другие.

Госконтроль отмечает, что такое «подчинение» KredEx решениям правительства приводит к нарушению принципа равного доступа соискателей кредитов к государственной поддержке. Под вопросом оказывается и сама прозрачность процедуры выбора и утверждения кандидата.

В итоге Госконтроль не выявил неравного отношения к соискателям антикризисных кредитов со стороны фонда KredE, но подчеркнул, что отказы в выдаче кредитов не были надлежащим образом обоснованы. Поэтому обоснованность выдачи кредитов конкретным фирмам по решению правительства была поставлена под сомнение финансовым комитетом национального парламента Эстонии.