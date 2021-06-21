Минск, , 14:42 — REGNUM КГБ Белоруссии рассматривает поступивший из МВД проект акта «Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики». Белорусская милиция предложила включить в этот перечень символику белорусских националистов и гитлеровских пособников — бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь».

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Как сообщает пропрезидентский «Белорусский союз журналистов», проект документа уже поступил из МВД. Комитет госбезопасности ситуацию не комментирует.

Бело-красно-белый флаг был придуман в 1917 году и активно использовался белорусскими националистами в 1918 году во время Первой мировой войны. Они заявили о создании «Белорусской народной республики», однако не получили поддержки ни жителей края, ни германских оккупационных властей, с которыми пытались активно сотрудничать.

Возвращение в Белоруссию бело-красно-белого флага и лозунга националистов «Жыве Беларусь» произошло в годы Великой Отечественной войны. Националисты стали опорой германских оккупационных властей при проведении политики геноцида, разграбления оккупированной БССР и массового террора. Упомянутые флаг и лозунг использовались коллаборационистами с официального одобрения германских оккупационных властей.

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Следующее возвращение символики, девизов и лозунгов белорусских националистов произошло во время горбачёвской «перестройки». Пользуясь параличом партийно-советских структур БССР после провала плана по наведению порядка в августе 1991 года, белорусская праворадикальная русофобская партия «Белорусского народного фронта» через свою фракцию в Верховном совете провела законопроект о придании своей партийной символике статуса государственной.

Кандидат в президенты Александр Лукашенко пообещал согражданам изменить ситуацию с языковой и иной дискриминацией, а также содействовать восстановлению страны (СССР) и инициировать всенародное обсуждение и принятие новой государственной символики. Его оппоненты из стана националистов во время первых президентских выборов потерпели сокрушительное поражение. С 1994 года Лукашенко в статусе президента приступил к выполнению предвыборных обещаний. В 1995 году он добился вынесения на республиканский референдум проекта госсимволики, которая получила одобрение подавляющего большинства граждан и с тех пор является государственной, официальной, национальной символикой Белоруссии.

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В начале 2000-х белорусские националисты из окружения Лукашенко стали популяризировать бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь» в рамках политики «белорусизации». Процесс был прерван в 2020 году, когда символика и лозунг националистов фактически стали отождествляться с протестным движением и оппозиционными настроениями.

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