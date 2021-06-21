Тегеран, , 14:47 — REGNUM Соединенные Штаты обязаны снять свои санкции в отношении Ирана, так как они нарушили условия Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной иранской программе (СВПД — ядерную сделку). Об этом 21 июня заявил на пресс-конференции избранный иранский президент Ибрахим Раиси.

«США обязаны снять санкции с Ирана, они нарушили ядерную сделку», — сказал он.

Помимо этого, Раиси указал, что Европейский союз также не следовал положениям СВПД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее избранный иранский президент Ибрахим Раиси заявил, что он не собирается встречаться со своим американским коллегой Джо Байденом для того, чтобы обсуждать возможность снятия с Тегерана санкций США.