Брюссель, , 14:39 — REGNUM «Сегодня ЕС посылает решительный сигнал поддержки народу Белоруссии, вводит дальнейшие ограничительные меры», — заявил 21 июня глава Евросовета Шарль Мишель, комментируя принятый сегодня советом ЕС по иностранным делам новый пакет санкций в отношении Белоруссии.

По итогам состоявшегося 21 июня в Люксембурге заседания совета ЕС по иностранным делам принят уже четвёртый пакет санкций. Первые три пакета были приняты в конце 2020 года, став реакцией ЕС на фальсификацию президентских выборов в постсоветской республике, жестокое подавление массовых народных протестов, уничтожение базовых гражданских прав и свобод.

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Шарль Мишель отметил, что санкциями ЕС посылает официальному Минску недвусмысленный призыв «освободить всех политических заключенных, положить конец дальнейшим репрессиям и начать всеобъемлющий национальный диалог».

«Наше послание режиму нельзя понять неправильно», — подчеркнул глава Евросовета.

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