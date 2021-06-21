Белград, , 14:36 — REGNUM Рабочая группа парламента Сербии, которая будет заниматься выработкой текста поправок к конституции, должна быть создана как можно скорее. К такому выводу пришли 21 июня спикер парламента Сербии Ивица Дачич, премьер-министр Анна Брнабич и министр правосудия Майя Попович во время встречи с представителями парламента, участвующими в консультациях по поводу реформы конституции.

Участники встречи согласились, что это необходимо сделать в кратчайший срок, так как рабочая группа должна успеть выработать текст поправок до встречи с представителями Венецианской комиссии, говорится в сообщении пресс-службы парламента, которое цитирует сербский телеканал РТС.

В сообщении отмечается, что в рабочую группу будут приглашены члены Государственной палаты прокуроров и Ассоциации судей и прокуроров.

Напомним, что ранее парламент Сербии одобрил внесение изменений в ту часть конституции страны, которая относится к функционированию правосудной системы. Инициатором процесса выступило правительство Сербии, которое обосновало свое предложение тем, что конституцию страны необходимо привести в соответствие с требованиями Евросоюза. Примечательно то, что Дачич заявил о том, что дополнения к конституции одобрила Венецианская комиссия, хотя согласно процедуре их текст вырабатывается только после того, как парламент одобрит реформу основного закона страны.