Пекин, , 14:34 — REGNUM Заявления властей США о том, что Китай может оказаться в изоляции в случае, если не будет согласен на новое расследование происхождения коронавируса международными экспертами, в Пекине считают шантажом и откровенной угрозой. Об этом 21 июня заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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«Соответствующие заявления американской стороны — это откровенный шантаж и угрозы. Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против, мы никогда не примем этого», — сказал он.

Также официальный представитель китайского МИД указал, что с самого начала эпидемии коронавируса Пекин занимал открытую и прозрачную позицию, а также делился с другими странами собственным опытом в вопросах профилактики и контроля эпидемии, диагностики и лечения COVID-19.

При этом Лицзянь напомнил, что Китай уже дважды принимал экспертов Всемирной организации здравоохранения.

«Заявления, что Китай сказал «нет» исследованию по отслеживанию происхождения коронавируса, совершенно безосновательны, заявления, что Китай окажется в международной изоляции — в еще большей степени преднамеренное запугивание. Выяснение происхождения коронавируса — научный вопрос, которым в сотрудничестве должны заниматься ученые всего мира и который не следует произвольно политизировать, что является консенсусом подавляющего большинства стран», — уточнил китайский дипломат.

Отметим, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай окажется в изоляции в случае, если не позволит приехать международным специалистам для изучения обстоятельств возникновения коронавируса SARS-CoV-2.