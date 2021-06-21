Вашингтон, , 14:21 — REGNUM «Очень важной символической победой» для российского лидера Владимира Путина стала встреча с его американским коллегой Джо Байденом, заявила 20 июня политолог Фиона Хилл в эфире телеканала NBC.

По словам Хилл, которая занимала пост сотрудника Совета национальной безопасности США по делам России и Европы при президенте Дональде Трампе.

«Что ж, с точки зрения символики встречи с американским президентом, безусловно, жто очень важная победа для Путина», — отметила она, подчеркнув, что если он не даст никаких результатов, то считать его победой уже нельзя будет.

«Это всего лишь эпизодическое событие, и, знаете ли, он не сможет долго играть на этом», — добавила Хилл.

Ранее американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о, что Вашингтон готовит «новый пакет санкций» в связи с ситуацией с оппозиционным блогером Алексеем Навальным, а также о намерении американских властей и впредь вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод «Северный поток — 2».

Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «примитивными» попытки делать выводы о результатах саммита в Женеве на основе возможных будущих санкций США.