Вашингтон, 21 июня 2021, 14:21 — REGNUM «Очень важной символической победой» для российского лидера Владимира Путина стала встреча с его американским коллегой Джо Байденом, заявила 20 июня политолог Фиона Хилл в эфире телеканала NBC.
По словам Хилл, которая занимала пост сотрудника Совета национальной безопасности США по делам России и Европы при президенте Дональде Трампе.
Ранее американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о, что Вашингтон готовит «новый пакет санкций» в связи с ситуацией с оппозиционным блогером Алексеем Навальным, а также о намерении американских властей и впредь вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод «Северный поток — 2».
Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «примитивными» попытки делать выводы о результатах саммита в Женеве на основе возможных будущих санкций США.