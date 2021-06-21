Ярославль, 21 июня, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов «Аксёново» под Рыбинском Ярославской области начался из-за самовозгорания отходов в связи с аномальной жарой. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Ярославской области.

Yarnews.net Дым над полигоном

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Пожар на полигоне начался 20 июня в 22.00, площадь возгорания и задымления в общем составила 1500 квадратных метров.

«По данным эксплуатантов захоронения возгорание произошло на закрытой площадке, то есть на той части полигона, где уже не проводится захоронение отходов», — уточнили в МЧС.

Ночью, спустя несколько часов после возникновения пожара, основной огонь был локализован, но тушение пожара продолжается совместными силами МЧС и хозяевами полигона — отходы перепахивают и проливают водой, полигон всё ещё сильно задымлён. На тушение тлеющих отходов может понадобиться несколько дней. Приём отходов временно приостановлен.

Сейчас информация о возгорании на полигоне направлена в Верхне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер.