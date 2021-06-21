Москва, 21 июня 2021, 14:13 — REGNUM Россия и Соединенные Штаты в ближайшее время начнут прорабатывать вопрос восстановления работы посольств и выдачи виз. Об этом 21 июня сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Он напомнил, что накануне, 21 июня, посол России Анатолий Антонов прибыл в Вашингтон.
Въезд граждан США в РФ после возобновления авиасообщения будет возможен после соответствующего постановления правительства России, уточнил Иванов.
Как сообщало ИА REGNUM, российский посол Антонов вернулся в Вашингтон 20 июня после трёх месяцев пребывания в Москве. Он заявил, что исполнен оптимизма и надеется на конструктивную работу с американскими коллегами.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Антонову в Вашингтоне предстоит очень сложная работа. Антонов, как и американский посол Джон Салливан, возвращается в столицу, где работает, в соответствии с договорённостями президентов РФ и США Владимира Путина и Джона Байдена, напомнил он.
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