Москва, , 14:13 — REGNUM Россия и Соединенные Штаты в ближайшее время начнут прорабатывать вопрос восстановления работы посольств и выдачи виз. Об этом 21 июня сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

Он напомнил, что накануне, 21 июня, посол России Анатолий Антонов прибыл в Вашингтон.

«Сейчас как раз эта работа будет начинаться, определяться формат. То самое, о чём говорил президент России, — создание рабочих групп. Всё это будет прорабатываться», — цитирует его ТАСС.

Въезд граждан США в РФ после возобновления авиасообщения будет возможен после соответствующего постановления правительства России, уточнил Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, российский посол Антонов вернулся в Вашингтон 20 июня после трёх месяцев пребывания в Москве. Он заявил, что исполнен оптимизма и надеется на конструктивную работу с американскими коллегами.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Антонову в Вашингтоне предстоит очень сложная работа. Антонов, как и американский посол Джон Салливан, возвращается в столицу, где работает, в соответствии с договорённостями президентов РФ и США Владимира Путина и Джона Байдена, напомнил он.

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