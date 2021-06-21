Сеул, , 14:20 — REGNUM Южная Корея снова вошла в состав совета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) на трёхлетний срок. Об сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

По их словам, Южная Корея вошла в состав совета 12-й раз подряд. Известно, что из-за пандемии коронавируса выборы 49 членов совета прошли в онлайн-формате.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) — это межправительственная организация, в которую входят 194 государства. Её деятельность направлена на обеспечение безопасности пищевых продуктов, сокращение бедности и борьбу с изменением климата.

Южная Корея присоединилась к организации в 1949 году и является членом её совета с 1989 года.