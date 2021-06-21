Тегеран, , 14:11 — REGNUM Избранный президент Ирана Ибрахим Раиси не собирается встречаться со своим американским коллегой Джо Байденом для того, чтобы обсуждать возможность снятия с Тегерана санкций США. Он заявил об этом 21 июня на пресс-конференции.

«Иран не намерен встречаться с президентом Джо Байденом для обсуждения снятия санкций с Тегерана», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм выступил с жесткой критикой президента США Джо Байдена, который пытается вернуть страну в число государств-участниц ядерной сделки с Ираном.