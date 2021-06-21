Мирослава Романенко, 21 июня 2021, 17:01 — REGNUM Соединенные Штаты Америки готовили выделение Украине $100 млн в качестве дополнительной помощи на случай «дальнейшего вторжения» России. Об этом Fox News сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Дополнительные $100 млн были пакетом на случай непредвиденных обстоятельств в случае дальнейшего вторжения России в Украину. Это деньги сверх $275 млн. И… [пакет помощи] был создан, когда на границе с Украиной были сосредоточены «десятки тысяч российских войск». Когда эти войска отошли и не вошли на Украину, мы держали этот пакет в резерве на случай, если он может понадобиться в будущем», — отметил он.
Чиновник также добавил, что выделенные Конгрессом США $275 млн на помощь украинской стороне должны быть потрачены к сентябрю.
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Заявление американского политика обсудили читатели телеграм-канала «Наглый». Многие отметили, что украинские власти могут устроить провокации в Донбассе, чтобы, таким образом, были основания для получения «помощи» со стороны США.
«Ну попросите Путина — пусть «усилит угрозу», — иронизирует Валерий.
«Вывода возможных два. Россия не угрожала Украине. Или второй: а не пошли бы вы на… попрошайки», — пишет Ilia.
«Интересно, что надо сделать, чтобы США выделили пару триллионов долларов. Они нам чуток должны за сломанную экономику», — поинтересовался Сир Эртур Дейн 84.
«Обезьянам хватит гранат, подумал дедушка», — шутит Людмила.
«Как подло. А людишки уже приготовились, планы строят. Кто домик прикупить, кто земли чуток…» — иронизирует Виктор.
«Значит, будут провокации со стороны Киева для обострения. Потоки денег-то возобновлять надо. Ишь чего вздумали… Нельзя нас без денег оставлять», — не без иронии добавил Wini.
«То есть нет российской угрозы? А с кем же Зеля воюет-то? Вопит на весь мир, что с Россией», — добавила Татьяна Геннадьевна.
«Так вот, оказывается, зачем власти твердили о российской агрессии? Денег хотели больше халявных», — пишет Алексей.
«Я стесняюсь спросить, а 275 млн — это нам выдали лодками без весел или что?» — интересуется Серж Ч.
«Путин шо, не нападет теперь? Как жить дальше?» — смеется Людмила.
«Как бы и не послали прямо, но вот такое чувство…» — отметил Дмитрий Н.
«Ну и какой дурак будет хотеть прекращать войну, если денежки рекой текут?» — спросила Elena B.
«Обмельчала помощь. Раньше миллиарды раздавали», — пишет Alex.
«Заморозили, как вакцину», — добавила Людмила.
«Тю, так снова заявить об ордах на границе — пара пустяков», — иронизирует Кирилл.
«Мизерную сумму, как для государства с 40 миллионами населения, и то нам зажали. Вот и вся суть отношения Штатов к Украине», — написал Веталь.
«Воинственных рогулей дедушка Джо потихоньку возвращает к реальности», — отметил Вадим.
«Ждём очередного обострения ситуации в зоне ООС?..» — спросил Aleksey.
«[Глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба уже выразил обеспокоенность?» — поинтересовалась Mariya.
«И пообещали выделить еще 100 млн долларов, если Россия продолжит представлять непосредственную угрозу». Звучит как намек. Ждать скорой провокации и ответной реакции со стороны РФ? Прилетает обещанная соточка, ну, а далее РФ получает очередные санкции и т. д.» — добавил Виталий.
«Вот поэтому и говорят постоянно, что Россия нападает. Денег хотят», — отреагировал Forget the rules.
«Не страшно. Повысим тарифы и получим больше, чем 100 лямов», — отметил Евгений Ш.
«А то, что в эти миллионы входят катера в кредит, на которых даже сомалийские пираты плавать не станут, история умалчивает?» — поинтересовался Igor.
«Украине бы не военную помощь, а гуманитарную — в виде мозгов! Да только у амеров и своих-то не валом», — подытожила Деррика Одесса.
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