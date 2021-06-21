Иерусалим, , 14:08 — REGNUM Правительство Израиля назначило нового посла на Украине. Об этом сообщило издание Breslev News.

Вместо дипломата Джоэля Лиона, работавшего послом Израиля на Украине последние три года, представителем страны назначен 49-летний Михаил Бродский, который ранее был послом Израиля в Казахстане, а также послом-нерезидентом в Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета посетить страну.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский пригласил нового премьер-министра Израиля посетить Украину