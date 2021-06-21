Белгород, 21 июня 2021, 14:58 — REGNUM Четыре кандидата представили документы для выдвижения на должность губернатора Белгородской области. Все они выдвинуты региональными отделениями политических партий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной избирательной комиссии.
На выборы заявились пенсионер Владимир Абельмазов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), помощник депутата Государственной думы Александра Старовойтова по работе в Белгородской области Евгений Дремов (ЛДПР), директор закрытого акционерного общества «АспектЦентр» Юрий Осетров («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и первый секретарь Белгородского городского комитета КПРФ Кирилл Скачко.
Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы губернатора Белгородской области назначены на 19 сентября 2021 года.
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