Грозный, , 13:55 — REGNUM В Чечне дан старт избирательной кампании по выборам главы республики. Дату выборов назначили депутаты парламента Чечни на своем очередном заседании 16 июня. Они состоятся 19 сентября 2021 года. Решение парламента было опубликовано 18 июня в газете «Вести республики», с этого дня считается начавшейся предвыборная кампания.

По словам председателя регионального избиркома Умара Байханова, в день начала избирательных кампаний комиссия принимает необходимые акты по работе избиркомов. Это и календарные планы выборов, и документы о количестве подписей, необходимых для выдвижения кандидата на должность главы республики.

Напомним, выборы главы Чечни проходят в республике прямым голосованием. В 2021 году подходит к концу третий срок Рамзана Кадырова на посту руководителя региона. На все сроки он избирался большинством голосов жителей, с значительным перевесом опережая своих соперников. Всего в Чечне на 1 января 2021 года было зарегистрировано 751 769 избирателей.