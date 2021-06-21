Баку, , 13:51 — REGNUM Властям Армении после прошедших в стране внеочередных парламентских выборов необходимо извлечь правильные выводы из произошедшего политического кризиса. С таким призывом 21 июня выступил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, его слова приводит агентство APA.

«Вчера в Армении прошли внеочередные выборы в парламент, ожидается формирование нового правительства. Мы верим, что правительство Армении изучит причины кризиса и извлечет из этого правильные выводы», — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Кроме того, Байрамов заявил, что он не согласен с тем, что внутриполитический кризис в Армении произошёл из-за недавнего поражения страны в конфликте, связанном с Нагорным Карабахом.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск главу Союза армян России Ару Абрамяна, а также армянских бизнесменов Самвела Карапетяна и Давида Галстяна.