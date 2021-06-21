Кострома, , 14:11 — REGNUM Костромской предприниматель и политик Владимир Михайлов подал документы для участия в выборах депутатов Государственной думы в качестве самовыдвиженца. Об этом сообщает Избирательная комиссия Костромской области.

Избирательная комиссия Костромской области Https://www.adm44.ru

Партия «Социальной защиты», которую возглавляет Михайлов, не обладает «льготой» на парламентские выборы. Чтобы попасть в бюллетени, кандидату потребуется собрать и предоставить в избирком более 15 тысяч подписей костромских избирателей.

Ранее в беседе с ИА REGNUM костромской политолог Николай Сорокин назвал Михайлова «реальным кандидатом с креативом, харизмой и деньгами». Также он отметил, что у политика есть «большая вероятность получить отказ в регистрации».

Поучаствовать в выборах от Костромской области наряду с Михайловым изъявили желание российский оппозиционер и историк Валерий Соловей, депутат Костромской облдумыот ЛДПР Руслан Фёдоров и новый координатор регионального отделения партии Александр Спиридонов. «Новые люди» выдвинут на выборы одномандатниками несколько человек по списку, имена кандидатов станут известны после партийного съезда 4 июля.

Кандидатом от «Единой России» по Костромскому одномандатному округу утвержден действующий депутат Госдумы Алексей Ситников. Второе место в объединенном партийном списке Костромской и Ярославской областей получил заместитель председателя Костромской областной думы Иван Богданов. Возглавила список Валентина Терешкова. Выборы депутатов Госдумы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

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