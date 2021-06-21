Москва, , 13:40 — REGNUM Соединенные Штаты остаются в списке недружественных России стран, нет никаких поводов исключать Вашингтон из списка до имплементации достигнутых на саммите в Женеве договоренностей. Об этом 21 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Поэтому до того, как эта имплементация на рабочем уровне не приняла действенный характер, до того, как мы увидим результаты этой имплементации, никаких поводов нет для изменений, упомянутых вами», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля отметил, что на встречах лидеров «достигаются понимания того, где говорить бесполезно, где говорить нужно, где стороны не согласны категорически друг с другом и где полностью могут действовать в унисон».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны Североатлантического альянса призвали Россию перестать обозначать Чехию и США как «недружественные государства».

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, этот призыв НАТО обнародован тогда, когда с точки зрения Запада поведение России «безответственное и опасное».

В список недружественных к России иностранных государств вошли США и Чехия. 13 мая его утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.