Москва, 21 июня 2021, 13:40 — REGNUM Соединенные Штаты остаются в списке недружественных России стран, нет никаких поводов исключать Вашингтон из списка до имплементации достигнутых на саммите в Женеве договоренностей. Об этом 21 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что на встречах лидеров «достигаются понимания того, где говорить бесполезно, где говорить нужно, где стороны не согласны категорически друг с другом и где полностью могут действовать в унисон».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны Североатлантического альянса призвали Россию перестать обозначать Чехию и США как «недружественные государства».
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, этот призыв НАТО обнародован тогда, когда с точки зрения Запада поведение России «безответственное и опасное».
В список недружественных к России иностранных государств вошли США и Чехия. 13 мая его утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.