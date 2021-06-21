Мадрид, , 13:43 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес предложит правительству помиловать политиков, осуждённых за организацию референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Об этом он заявил 21 июня в Барселоне, выступление Санчеса транслировал сайт правительства.

«Завтра я предложу Совету министров помиловать девятерых осужденных за [сепаратистский] процесс», — сказал премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября 2019 года Верховный суд Испании приговорил девятерых каталонских политиков к тюремному заключению за участие в организации референдума о независимости, который состоялся 1 октября 2017 года. Наибольший срок — 13 лет — получил бывший заместитель председателя женералитета Каталонии Ориол Жункерас. Остальные получили от девяти до 12 лет лишения свободы.

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