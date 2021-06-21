Сеул, , 14:06 — REGNUM Представители компании из Южной Кореи сделают все возможное, чтобы выиграть тендер на строительство атомной электростанции в Чехии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя министерства торговли, промышленности и энергетики, подводя итоги визита главы министерства Мун Сын Ука в Прагу.

19 июня представитель Южной Кореи провёл встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и министром промышленности и торговли Карелом Гавличеком, с которыми обсудил двустороннее сотрудничество в сфере ядерной энергетики.

В ходе встречи Бабиш отметил, что у южнокорейской компании Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) не должно быть никаких препятствий для участия в тендере, добавив, что из тендера исключены китайская компания CGN и российская «Росатом».

Известно, что в чешской деревне Дукованы планируется построить пятый реактор АЭС. Процесс торгов начнётся в 2022 году, а строительство — в 2029 году. Проект оценивается примерно в $7 млрд. Возможность участия в тендере рассматривают также США и Франция.

Мун Сын Ук также пригласил Андрея Бабиша посетить Южную Корею, чтобы осмотреть работающие ядерные реакторы страны.