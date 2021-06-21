Санкт-Петербург, , 13:43 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга 21 июня рассмотрит законопроекты, которые позволят правительству региона оперативно принимать решения в отношении резервного фонда, сняв ограничения по его объёму, и продолжить использовать этот фонд для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

6 Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, ранее представители Смольного сообщили, что из средств резервного фонда Петербурга в объеме 20,3 млрд рублей к середине июня 2021 года осталось только 7,9 млрд рублей, большая часть средств была истрачена на противодействие эпидемии. В связи с этим Смольный попросил Заксобрание снять ограничения на объем резервного фонда. Это произошло на фоне нового подъёма заболеваемости COVID-19 в Петербурге.

«Считаю, что в таких условиях продление чрезвычайных полномочий правительства города по распоряжению средствами резервного фонда — это логичный и разумный шаг. Мера эта временная, она будет действовать до 1 января 2022 года. В этот период власти города смогут оперативно реагировать на изменение ситуации, увеличивать объем и расходовать средства фонда на противоэпидемические мероприятия, создание новых мест в больницах и клиниках, оплату работы врачей и медсестер, на закупку необходимых медикаментов, и далее направлять финансы на социальную поддержку населения», — прокомментировал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

После одобрения Заксобрания правительство Санкт-Петербурга сможет оперативно принимать решения в отношении резервного фонда в случае необходимости дополнительного финансирования антикризисных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

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