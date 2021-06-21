Стокгольм, , 13:35 — REGNUM Через час после того, как 21 июня Риксдаг отказал в доверии действующему премьер-министру страны Стефану Лёвену, лидер «Либералов» Нямко Сабуни созвала пресс-конференцию, в ходе которой она обнародовала дальнейшие планы ее партии. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«После сегодняшнего голосования стало ясно, что Риксдаг ему больше не доверяет, и поэтому нет никаких условий для выполнения Январского соглашения… Мы сделали все возможное, чтобы Швеция не оказалась в такой ситуации», — заявила лидер Сабуни.

«Сегодня я хочу заявить, что в ходе переговоров с тальманом или проведения внеочередных выборов мы будем стремиться к формированию правого правительства», — подчеркнула парламентарий.

По словам Сабуни, теперь очередь за «Центристами», которые должны определиться, поддержать ли левый или правый блок.

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