Москва, , 13:39 — REGNUM Статья президента России Владимира Путина, которая посвящена 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, была опубликована на немецком языке и в немецкой газете потому, что для Германии, ставшей первой жертвой нацизма, эта тема является очень важной. Об этом 21 июня рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, первой жертвой нацизма стала сама Германия, «которая была инфицирована нацизмом», и из-за этого совершила нападение на Советский Союз.

«Эта тема очень важна и для немцев, и важна для россиян. Поэтому в диалоге с Германией президент не раз принимал решение обратиться, чтобы изложить свое видение. Почему на немецком языке? Потому что в Германии все говорят на немецком языке», — заявил он.

Также Песков указал, что эта статья будет обнародована «на русском, немецком и на иных языках» на сайте президента РФ и не стал уточнять ее содержание.

«Вы все увидите и прочитаете, давайте не будем забегать вперед», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле понимают, что проводимая США политика сдерживания России будет продолжаться.