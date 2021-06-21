Тирасполь, , 13:31 — REGNUM Власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) ведут переговоры о закупке в России 100 тыс. доз вакцины «Спутник V». Об этом 21 июня глава ПМР Вадим Красносельский сообщил в своём телеграм-канале.

Он отметил, что принято решение разрешить вакцинироваться вне очереди абитуриентам, которые планируют поступать в российские вузы. Их родители, если планируют сопровождать детей в России, также могут пройти вакцинацию.

Красносельский подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной.

«Суета в борьбе с пандемией недопустима, — отметил глава ПМР. — Это решение каждый гражданин должен принять для себя сам, обдумав и взвесив все за и против».

Как сообщало ИА REGNUM, в Приднестровье, согласно данным на 21 июня, с начала пандемии выявили 49 665 носителей коронавируса. Из них победили инфекцию 48 199 человека. Умерли 1121 пациентов с диагнозом COVID-19.

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