Брюссель, , 13:32 — REGNUM Украину не примут в НАТО в течение ближайших 10−15 лет, поскольку это слишком обострит отношения с Россией. Об этом заявил высокопоставленный представитель альянса 21 июня в комментарии изданию «Известия».

По словам собеседника, в НАТО однозначно настроены на сотрудничество с Украиной, однако стать членом НАТО страна сможет не раньше, чем через 10−15 лет.

«Сложность даже не в неурегулированных территориальных проблемах, а в том, что никто в НАТО, включая США, не намерен идти на такую откровенную эскалацию с РФ», — добавил он.

По тем же причинам в НАТО не принимают Грузию, отметил неназванный источник.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетовал, но в НАТО с 2008 года ничего не сделали для того, чтобы Украина стала членом альянса.

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