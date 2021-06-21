Брюссель, 21 июня 2021, 13:32 — REGNUM Украину не примут в НАТО в течение ближайших 10−15 лет, поскольку это слишком обострит отношения с Россией. Об этом заявил высокопоставленный представитель альянса 21 июня в комментарии изданию «Известия».
По словам собеседника, в НАТО однозначно настроены на сотрудничество с Украиной, однако стать членом НАТО страна сможет не раньше, чем через 10−15 лет.
По тем же причинам в НАТО не принимают Грузию, отметил неназванный источник.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетовал, но в НАТО с 2008 года ничего не сделали для того, чтобы Украина стала членом альянса.
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