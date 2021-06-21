Чебоксары, 21 июня, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Чувашии до конца июня будет также жарко, как и в 2010 году, который остался в истории как год крупных лесных пожаров. Оставшуюся декаду температура воздуха будет на шесть градусов превышать среднюю температуру, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

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По его словам, погода в последней декаде июня будет напоминать жару 2010 года, когда температура достигала +30…+36 градусов в тени. Такая же жара прогнозируется и на этой неделе: днём прогнозируется +30…+35 градусов, по ночам температура будет снижаться до +20 градусов.

Пик жары ожидается 25 июля. Дожди не прогнозируются, что может привести к развитию почвенной засухи.

По словам синоптика-любителя, причиной аномалии стало установление блокирующего антициклона с тропической воздушной массой.

Похолодание прогнозируется в начале следующей недели, а июль может начаться с резкого понижения температуры до +15…+20 градусов.