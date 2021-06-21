Москва, , 13:31 — REGNUM Послу России Анатолию Антонову в Вашингтоне предстоит очень сложная работа. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 21 июня журналистам.

По его словам, настрой у российского посла рабочий. Антонов, как и американский посол Джон Салливан, возвращается в столицу, где работает, в соответствии с договорённостями президентов РФ и США Владимира Путина и Джона Байдена.

«Забот у посла РФ в Вашингтоне больше чем достаточно. Работа предстоит очень сложная», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, российский посол Антонов вернулся в Вашингтон 20 июня после трёх месяцев пребывания в Москве. Он заявил, что исполнен оптимизма и надеется на конструктивную работу с американскими коллегами.

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