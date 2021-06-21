Москва, , 13:24 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала продление Европейским союзом 21 июня еще на один год санкций в отношении Крыма и Севастополя.

«Знают, какой будет ответ. Знают, что Крым по конституции является частью Российской Федерации. Знают, что решение было принято на основе крымского референдума, результаты которого переподтверждены жизнью, которую ЕС игнорировать не может», — написала она в своем телеграм-канале.

«Знают, но все равно ищут любимые грабли», — также добавила официальный представитель российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский союз продлил санкции за воссоединение Крыма с Россией.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.