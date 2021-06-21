Стокгольм, , 13:21 — REGNUM Всего через несколько минут после того, как большинством голосов Риксдаг вынес вотум недоверия главе правительства Швеции, Стефан Лёвен созвал пресс-конференцию, в ходе которой он поделился первыми заявлениями после того, как парламентарии впервые в истории Швеции отказали в доверии премьер-министру страны. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Я сожалею, что «Левые» отвергли возможный путь вперед», — с грустью заявил Лёвен.

«У правительства теперь есть две альтернативы: либо я уйду в отставку и начнутся новые переговоры с тальманом, либо я объявлю о проведении внеочередных выборов», — отметил Лёвен.

Подчеркивается, что Стефан Лёвен в ходе пресс-конференции не стал раскрывать, к какому из двух решений он склоняется.

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